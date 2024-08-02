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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян дер. Матвейцево Шуйской волости Муравьевых на постановление Тотемского уездного съезда об утверждении приговора схода крестьян об общем переделе з Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9175Матвейцово, д. каз.при рч. Малой Козланке.141½91½154952
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1518. Матвейцево, деревня бывшая государственная, при речке Козланке, дворов 19, жителей 108, 4 кирп. з.
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
7877МатвейцевоБрюховское.Фроло-Лаврскийбывшие государственные1355278667
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Матвейцево3822188деревняРусские379494188
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Матвейцево (маслозавод) 7573деревняЗимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 84 км. Летнее: 92 км.4737
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247167Матвейцеводеревня59°19'с.ш.41°03'в.д.O-37-035
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19632424246д Матвейцеводеревня