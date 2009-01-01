деревня Волковщина, Горецкий район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Волковщина

Горецкий район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Горецкий уезд, Горецкая волость
17Дер. Волковщинапочт. тр. реч. БезымяннойВолковщинс. с. о. 248891Преображен. пр. 827
20Выс. ВолковщинапроселочнойколодцеВолковщинс. с. о. 42017Преображен. пр. 827

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Горецкий район, Ленинский сельсовет
д Волковщина3

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Горецкий район, Паршинский сельсовет
д. Волковщина12

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