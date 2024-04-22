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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3119Мостовское, сел.при рч. Быртыме.936348155148Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Хлебный магазин.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1041. Мостовское (Бартым), село бывшее государственное, при речке Бартыме, дворов 45, жителей 225, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь православная, Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Мостовское (Бартым), на р. Бартыме, церк., земск. шк., библиот., вол., правл., земск. станц., фельдш. пун., торж.: 9 мая, 2 июля и 21 ноября, распл.Московское общество77215207Бывшие государственныеПравославныеРусские80—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Мостовское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347516Мостоваясело56°33'00"57°02'00"O-40-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57636422131с Мостоваясело