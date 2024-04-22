село Мостовая, село Мостовая, Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Мостовая

Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3119Мостовское, сел.при рч. Быртыме.936348155148Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Хлебный магазин.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Мостовская волость
1041. Мостовское (Бартым), село бывшее государственное, при речке Бартыме, дворов 45, жителей 225, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь православная, Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Мостовская волость
1) с. Мостовское (Бартым), на р. Бартыме, церк., земск. шк., библиот., вол., правл., земск. станц., фельдш. пун., торж.: 9 мая, 2 июля и 21 ноября, распл.Московское общество77215207Бывшие государственныеПравославныеРусские80

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Мостовская волость
село Мостовское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Октябрьский район
347516Мостоваясело56°33'00"57°02'00"O-40-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Октябрьский муниципальный район, Енапаевское сельское поселение
57636422131с Мостоваясело
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