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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
94Раковка (Сретенское), с. удел.при рч. Раковке.7071918721083Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
61. Раковка, село бывшее удельное, при речке Раковке, дворов 415, жителей 2199, церковь православная, школа, лавка, 2 водяных мельницы, ветряная мельница, базар по средам
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Раковка. Бывш. Удельн. Русск. Прав.236Р. Раковка7272745412891295
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56429Большая Раковкасело53°41'с.ш.50°37'в.д.N-39-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36628408101с Большая Раковкасело