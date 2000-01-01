село Сюн-Печины, село Сюн-Печины, Шацкий уезд, Тамбовская губерния (на 1860) — Familio

Сюн-Печины

Шацкий уезд, Тамбовская губерния (на 1860)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
3168Сюн-Печины (Сюпы, Нечины, Прасковеино), с. вл.при р. Цне.221873264225Церковь православная 1. Пристань.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
С. Сюпа. Д. Печины, Боголюбовка, Спасское и Богородское30Петр. Ив. Трубецкой133013337
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