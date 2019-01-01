село Береговая Погореловка, Пронский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Береговая Погореловка

Пронский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2257Погореловка Березовая, с. вл.при р. Проне и рч. Холудавке.727147584Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Пронский уезд, Алабинская волость
778. Погореловка, село бывшее владельческое, при реке Проне, дворов 3, жителей 14, церковь православная
Пронский уезд, Архангельская волость
783. Погореловка, село бывшее владельческое, дворов 6, жителей 52, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Пронский район
329350Береговая Погореловкасело54°05'с.ш.39°43'в.д.N-37-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Пронский муниципальный район, Погореловское сельское поселение
61625455106с Береговая Погореловкасело

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