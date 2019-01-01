- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2257Погореловка Березовая, с. вл.при р. Проне и рч. Холудавке.727147584Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
778. Погореловка, село бывшее владельческое, при реке Проне, дворов 3, жителей 14, церковь православная
783. Погореловка, село бывшее владельческое, дворов 6, жителей 52, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329350Береговая Погореловкасело54°05'с.ш.39°43'в.д.N-37-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61625455106с Береговая Погореловкасело