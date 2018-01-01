село Комиссаровка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Комиссаровка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд
1181Комисаровка, с. вл.при рч. Саксагани.401264020311944Церквей православных 2. Ярмарок 3. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Комисаровская волость
315. Комисаровка, село бывшее государственное, при речке Комисаровке, дворов 893, жителей 3899, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, ев Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Комисаровская волость
село Комисаровка902123543116632743160643418

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Верхнеднепровский уезд, Комиссаровская волость
1Комиссаровкабывшие государственные14765739466610405

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4549Комісарівкаселоцентр сільської радир-н П'ятихатськийсільрада Комісарівська

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