- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1181Комисаровка, с. вл.при рч. Саксагани.401264020311944Церквей православных 2. Ярмарок 3. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
315. Комисаровка, село бывшее государственное, при речке Комисаровке, дворов 893, жителей 3899, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, ев Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Комисаровка902123543116632743160643418
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1Комиссаровкабывшие государственные14765739466610405
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-4549Комісарівкаселоцентр сільської радир-н П'ятихатськийсільрада Комісарівська