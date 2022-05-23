деревня Кудиновичи, Копыльский район, Минская область (на 2021) — Familio

Кудиновичи

Копыльский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Слуцкий уезд
Кудзиновичи53Яблонский1331120121

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Поцейковская волость
Кудзиновичи, деревня419673105536
Кудзиновичи, имение3513105536

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Копыльский район, Потейковский сельсовет
д Кудиновичи84

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Копыльский район, Потейковский сельсовет
д. Кудиновичи97

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