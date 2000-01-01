деревня Апраксино, деревня Апраксино, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Апраксино

Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Апраксино Порошинской волости Нижнеломовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4003.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1420Апраксино, д. каз. и вл.при рч. Мичкасе.2215239792

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Нижеломовский уезд
Д. Апраксина8Мих. Порфир. Евсюков9422

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Порошинская волость
798. Апраксино, деревня бывшая владельческая, при речке Мичкасе, дворов 31, жителей 206, лавка, синильня, поташн. звд.
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