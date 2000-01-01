село Цыпляково, село Цыпляково, Аладинская волость, Шацкий уезд (на 1911) — Familio

Цыпляково

Аладинская волость, Шацкий уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
3022Цыпляково, с. вл.при пруде и колодцах.242476299333Церковь православная 1. Почтовая станция.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
С. Цыпляково57Соф. Ник. Клокалова1422744

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Аладьинская волость
1191. Цыпляково, село бывшее владельческое и государственное, дворов 107, жителей 588, церковь православная, 5 постоялых дворов

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Аладинская волость
село Ципляково«Нижне-Мальцевое» п.-т. отдел.244
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