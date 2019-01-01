деревня Подмошье, Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Подмошье

Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе усадебной оседлости крестьянином д. Подмошье, Подмошской волости, Лужского уезда, Терентьевым В. 1872 г. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
О перечислении крестьянина дер. Подмошье Подмошской волости Лужского уезда Алексея Степанова в петербургские ремесленники. 1900 г. // Центральный государственный историче Показать все
По ходатайству крестьянки дер. Подмошье Подмошской волости Лужского уезда Евдокии Петровой о сносе дома крестьянина Яковлева. 1908 г. // Центральный государственный истор Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2209Подмошье, д. вл.при ключе.4017155147

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд, Подмошская волость
273. Подмошье, село бывшее владельческое, дворов 25, жителей 167, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви православные, часовня, лавка. В 10 верстах — Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд, Подмошская волость
село Подмошье5421100832651211622524368[...]

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Подмошская волость
Подмошье с.454 стан256 участок30станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Шимский район
312509Подмошьедеревня58°25'00"30°07'00"O-36-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Шимский муниципальный район, Уторгошское сельское поселение
49655450246д Подмошьедеревня

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