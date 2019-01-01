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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе усадебной оседлости крестьянином д. Подмошье, Подмошской волости, Лужского уезда, Терентьевым В. 1872 г. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
О перечислении крестьянина дер. Подмошье Подмошской волости Лужского уезда Алексея Степанова в петербургские ремесленники. 1900 г. // Центральный государственный историче Показать все
По ходатайству крестьянки дер. Подмошье Подмошской волости Лужского уезда Евдокии Петровой о сносе дома крестьянина Яковлева. 1908 г. // Центральный государственный истор Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2209Подмошье, д. вл.при ключе.4017155147
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
273. Подмошье, село бывшее владельческое, дворов 25, жителей 167, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви православные, часовня, лавка. В 10 верстах — Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Подмошье5421100832651211622524368[...]
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Подмошье с.454 стан25–6 участок30станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312509Подмошьедеревня58°25'00"30°07'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49655450246д Подмошьедеревня