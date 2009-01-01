агрогородок Соколище, Россонский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Соколище

Россонский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Полоцкий уезд, Ефросиньевская волость
289. Ефросиньенское, дом в. првл. В ¼ версты — пог. Соколице, церковь православная. В 12 верстах — погост Головчицы, церковь православная

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Полоцкий уезд, Евфросиньевская волость
47Соколище, с Евфросиньевским волостным правлениемимениеНища, рекаГоловчицкого, православногоРазгоновой, двор. , прав. , волостному правлению1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Россонский район, Соколищенский сельсовет
д Соколище267

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Россонский район, Соколищенский сельсовет
аг. Соколище150

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