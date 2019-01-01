деревня Осетки, деревня Осетки, Невельский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Осетки

Невельский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Невельский район
439261Осеткидеревня56°01'с.ш.29°37'в.д.O-35-144

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Невельский муниципальный район, Сельское поселение Плисская волость
58620440386д Осеткидеревня

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Невельский уезд, Топорская волость
15Романовы ОсеткидеревняВонетва, рекаЛовецкого, православногоТопорскому сельскому обществу5
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