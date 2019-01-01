деревня Мыканино, деревня Мыканино, Истра, Московская область (на 2019) — Familio

Мыканино

Истра, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Истра
40320Мыканинодеревня55°55'с.ш.36°47'в.д.N-37-002

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Находки

Где упоминается данное место
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Договор между крестьянами д. Мыканиной Лучинской волости и правлением Виндаво-Рыбинской железной дороги о компенсации за землю. 1 акцизная марка, 18 сентября 1907. Источн Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Истра
46733000503д Мыканинодеревня

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Звенигородский уезд, Лучинская волость
Дер. Мыканино223332

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Звенигородский уезд
3064Мыканино, д. каз.при р. Веселой.196133848
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