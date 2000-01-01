деревня Яунанна, деревня Яунанна, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads (на 2021) — Familio

Яунанна

Jaunannas pagasts, Alūksnes novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Лифляндская губерния, Валкский уезд, Анненская волость
усадьба Анненгоф

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Чат по генеалогии Латвии

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Alūksnes novads, Jaunannas pagasts
Jaunanna100209463ciemsEKS

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Латвийская ССР, Алуксненский район, Мейерский сельсовет
населенный пункт Яунанна3132742
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