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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
усадьба Анненгоф
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Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года
NosaukumsKodsVeidsStatus
Jaunanna100209463ciemsEKS
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
населенный пункт Яунанна3132742