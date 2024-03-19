село Теренколь, село Теренколь, Теренкольский район, Павлодарская область (на 2022) — Familio

Теренколь

Теренкольский район, Павлодарская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семипалатинская область, Павлодарский уезд, Железинский станица юрт
103Качировский пос.Всех дворов: 110. 628 ୲ 33

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Павлодарская область, Теренкольский район, Теренкольский сельский округ
село ТеренкольТереңкөл а.554830100

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