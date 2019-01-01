село Зубово, село Зубово, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Зубово

Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Уфимский район
520038Зубовосело54°37'00"55°55'00"N-40-052

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Уфимский муниципальный район, Сельское поселение Зубовский сельсовет
80652420101с Зубовосело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
9Зубовка, сельцо.при рч. Берсияне.122542129125Р. — Мельница водяная. Хлебный магазин. Извозничество.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Осоргинская волость
8Зубова, д. при реч. Берсиян, прос. дор., бак. лав.121361205202Земледелие
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