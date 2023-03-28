деревня Межкокти, деревня Межкокти, Sokolku pagasts, Rēzeknes novads (на 2021) — Familio

Межкокти

Sokolku pagasts, Rēzeknes novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Земский отдел Министерства внутренних дел. 1906 г. По прошению крестьян Витебской губернии Режицкого уезда Велиопской волости деревни Мешки, ходатайствующих о выдаче им в Показать все

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Rēzeknes novads, Sokolku pagasts
Mežkokti100182424ciemsEKS

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Велионская волость
16МешкидеревняколодецВелионского, римско-католическогоВелионскому сельскому обществу18
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