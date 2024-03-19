деревня Запрутье, деревня Запрутье, Курчатовский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Запрутье

Курчатовский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Курчатовский район
630874Запрутьедеревня51°50'35°33'M-36-012

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Чат по генеалогии Курской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Курчатовский муниципальный район, Сельское поселение Костельцевский сельсовет
38621425116д Запрутьедеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Дмитриевский уезд
900Звягинцово (Запрутье), д. каз.при р. Запрутье.492924146150
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