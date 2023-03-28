село Октябрьское, село Октябрьское, Степновская волость, Новоузенский уезд (на 1910) — Familio

Октябрьское

Степновская волость, Новоузенский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Степновская волость
С. Поповкино. Б. колон. Немцы. Лютер.5826487 601851119410411166
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