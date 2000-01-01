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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
633. Черевки, село бывшее государственное, при рц. Слепороде, дворов 131, жителей 620, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, земс Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
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село Черевки
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18994Черевкиселоцентр сільської радир-н Оржицькийсільрада Черевківська
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Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Черевки селоЧеревковское козаков—18
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2830Черевки (Черевики), с. вл. и казач.при рч. Слепороде.1814112412422Церковь православная 1. Почтовая станция. Ярмарок 4.