село Черевки, село Черевки, Полтавська область (на 2018) — Familio

Черевки

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Черевковская волость
633. Черевки, село бывшее государственное, при рц. Слепороде, дворов 131, жителей 620, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, земс Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Черевковская волость
село Черевки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18994Черевкиселоцентр сільської радир-н Оржицькийсільрада Черевківська

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лубенский уезд, Черевковская волость
1.0Черевки селоЧеревковское козаков18

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лубенский уезд
2830Черевки (Черевики), с. вл. и казач.при рч. Слепороде.1814112412422Церковь православная 1. Почтовая станция. Ярмарок 4.
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