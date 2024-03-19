деревня Пушкарево, деревня Пушкарево, Знаменский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Пушкарево

Знаменский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Знаменский район
114603Пушкареводеревня57°08'с.ш.73°41'в.д.O-43-100

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Чат по генеалогии Омской области

Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Знаменский муниципальный район, Семеновское сельское поселение
52612419111д Пушкареводеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тарский округ
2238Пушкарева, д. каз.при рч. Оше.5916415070

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тарский уезд, Аевская волость
Пушкарева д., при рч. Аеве, на почт. тр.504591616242
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