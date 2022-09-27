деревня Ожики, деревня Ожики, Минский район, Минская область (на 2021) — Familio

Ожики

Минский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Минский район, Роговский сельсовет
д Ожики5

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Радошковская волость
Ожики, д., жит. 65 (37 м. 28 ж.), дес. 59, у. гор. 62 в., вол. пр. 10 ст. кв. 42 в., ст. ж. д. Уша 20 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Минский район, Шершунский сельсовет
д. Ожики2
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