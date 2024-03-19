деревня Погорелое, деревня Погорелое, Столбцовский район, Минская область (на 2021) — Familio

Погорелое

Столбцовский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Столбцовский район, Николаевщинский сельсовет
д Погорелое108

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Говезнянская волость
Погорелое, деревня279303908110
Погорелое, урочище613928110

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Столбцовский район, Миколаевщинский сельсовет
д. Погорелое107
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