деревня Казимировка, деревня Казимировка, Лоевский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Казимировка

Лоевский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Холмечская волость
767. Казимировка, село бывшее владельческое, при реке Днепре, дворов 106, жителей 692, церковь православная

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Находки

Где упоминается данное место
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Лоевский район, Переделковский сельсовет
д Казимировка27

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Холмечская волость
Казимировка, село128722253653910

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Лоевский район, Страдубский сельсовет
д. Казимировка68
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