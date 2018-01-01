село Сорокошичи, село Сорокошичи, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Сорокошичи

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Остерский уезд, Сорокошичская волость
797. Сорокошичи, село бывшее государственное, при болоте Выдре, дворов 286, жителей 1645, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, школа, 2 Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Черниговская губерния, Остерский уезд, Сорокошичская волость
село Сорокошичи

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-28908Сорокошичіселор-н КозелецькийДеснянська селищна об'єднана територіальна громада

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Остерский уезд
2626Сорокошичи, с. каз.при болоте Выдре.4227187552602Церковь православная 1.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close