село Рожково, Сасовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Рожково

Сасовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Елатомский уезд
879Рожково, д. вл.при заливе р. Мокши.7539114489485

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Елатомский уезд, Ласицкая волость
338. Рожкова, деревня бывшая владельческая, при реке Мокше, дворов 155, жителей 1091, часовня

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Елатомский уезд, Ласицкая волость
деревня Рожково«Сасовская» п.-т. кон.7516

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сасовский район
977Рожковосело54°26'с.ш.42°10'в.д.N-38-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сасовский муниципальный район, Демушкинское сельское поселение
61642466131с Рожковосело

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