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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Александровки Александровской волости Валуйского уезда Герасименкова Василия Степановича. 1904 г. // Гос. архив Воронеж Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1135Александровка (Ново-Александровка, Демина), слоб. каз.при рч. Деминой.251839212181269Церковь православная.
1179Демина, д. вл.при рч. Деминой.2840470500468
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
463. Александровка (Демина), слобода бывшая государственная, при речке Деминой, дворов 470, жителей 2408, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь правос Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Александровка, (Демина)7693слободаАлександровскаго4873195
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Александровка
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-13633Демино-Олександрівкаселоцентр сільської радир-н Троїцькийсільрада Демино-Олександрівська