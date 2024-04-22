село Демино-Александровка, село Демино-Александровка — Familio

Демино-Александровка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Александровки Александровской волости Валуйского уезда Герасименкова Василия Степановича. 1904 г. // Гос. архив Воронеж Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Валуйский уезд
1135Александровка (Ново-Александровка, Демина), слоб. каз.при рч. Деминой.251839212181269Церковь православная.
1179Демина, д. вл.при рч. Деминой.2840470500468

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Александровская волость
463. Александровка (Демина), слобода бывшая государственная, при речке Деминой, дворов 470, жителей 2408, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь правос Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Александровская волость
Александровка, (Демина)7693слободаАлександровскаго4873195

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Александровская волость
слобода Александровка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13633Демино-Олександрівкаселоцентр сільської радир-н Троїцькийсільрада Демино-Олександрівська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close