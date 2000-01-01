село Старые Нетечинцы, село Старые Нетечинцы, Летичевский уезд, Подольская губерния (на 1886) — Familio

Старые Нетечинцы

Летичевский уезд, Подольская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Летичевский уезд, Женишковецкая волость
754. Старые Нетечинцы, село бывшее владельческое, дворов 86, жителей 619, церковь православная, питейный дом
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