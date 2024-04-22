село Александровка, село Александровка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Александровка

Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2370Александровка (Овчинная, Еритиковка, Степная), слоб. вл.при рч. Овчинной.1106030710631093Церковь православная. Ярмарка 2. Заводы; винокуренный, кирпичный, конский, маслобойный и овчарня мериносов.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Александровская волость
948. Александровка, слобода бывшая владельческая, при речке Овчинной, дворов 282, жителей 2214, церковь православная, школа, лавка, 3 постоялых двора, 27 ветряных мельниц Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Лизиновская волость
Александровка.6825слободаАлександровскаго2751872

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Россошанский район
7745Александровкасело49°59'с.ш.39°24'в.д.M-37-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Россошанский муниципальный район, Александровское сельское поселение
20647408101с Александровкасело
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