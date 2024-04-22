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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2370Александровка (Овчинная, Еритиковка, Степная), слоб. вл.при рч. Овчинной.1106030710631093Церковь православная. Ярмарка 2. Заводы; винокуренный, кирпичный, конский, маслобойный и овчарня мериносов.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
948. Александровка, слобода бывшая владельческая, при речке Овчинной, дворов 282, жителей 2214, церковь православная, школа, лавка, 3 постоялых двора, 27 ветряных мельниц Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Александровка.6825слободаАлександровскаго2751872
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7745Александровкасело49°59'с.ш.39°24'в.д.M-37-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20647408101с Александровкасело