деревня Подзамче, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Подзамче

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Рожанковская волость
Подзамче, мел. (Гревоница), р. Турья, жит. 6 (2 м. 4 ж.), дес. 14, у. гор. 54 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Лида 54 в.
Подзамче, д., р. Турья, жит. 192 (98 м. 94 ж.), дес. 213,20, у. гор. 57 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Лида 57 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Рожанковский сельсовет
д Подзамче20

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Рожанковский сельсовет
д. Подзамче16

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