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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Вольдики23
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Волки, ус. (Корвиц-Милевского), жит. 19 (10 м. 9 ж.), дес. 22, у. гор. 51 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 66 в., ст. ж. д. Бастуны 55 в.
Вольдики, д жит. 180 (85 м. 95 ж.), дес. 423, у. гор. 53 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 52 в., ст. ж. д. Бастуны 50 в.
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Вольдики37