деревня Баскан, деревня Баскан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Баскан

Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Нижне-Суньская волость
643. Баскан, деревня бывшая государственная, при речке Шерлате, дворов 97, жителей 558, мечеть, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Мамадышский район
142359Баскандеревня55°40'50°50'N-39-018

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Мамадышский муниципальный район, Катмышское сельское поселение
92638421111д Баскандеревня

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Мамадышский уезд, Нижне-Суньская волость
Баскан, Нж.-Суньскойтатары735

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1419Баскан, д. каз.при рч. Берсуте.472175247270Мечеть магометанская.

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
БасканБасканТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.
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