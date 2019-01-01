деревня Вохринка, деревня Вохринка, Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Вохринка

Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Бронницкий уезд, Вохринская волость
1373. Вохринка, деревня бывшая государственная, при речке Вохринке, дворов 47, жителей 354, волостное правление (уездный город в 2 верстах), постоялый двор. В 1 версте — Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Московская губерния, Бронницкий уезд, Вохринская волость
село Вохринка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Раменский район
21852Вохринкадеревня55°24'с.ш.38°18'в.д.N-37-017

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Раменский муниципальный район, Рыболовское сельское поселение
46648470126д Вохринкадеревня

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Бронницкий уезд, Вохринская волость
Дер. Вохринка1051Волостное правление и квартира урядника.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Бронницкий уезд
1012Вохринка, д. каз.при рч. Каржуновке.2833145163
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