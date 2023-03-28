агрогородок Пески, агрогородок Пески, Берёзовский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Пески

Берёзовский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Песковская волость
528. Пески, село бывшее владельческое, дворов 46, жителей 938, церковь православная, школа, питейный дом

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Чат по генеалогии Беларуси
Чат по генеалогии православного духовенства

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Березовский район, Песковский сельсовет
д Пески1946

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Песковская волость
ПескиСело1083117721Картуз-Береза
ПескиИмение46117721Картуз-Береза

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Берёзовский район, Песковский сельсовет
аг. Пески976
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