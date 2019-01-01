деревня Фатьяновская, деревня Фатьяновская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Фатьяновская

Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Верхнетоемский район
469603Фатьяновскаядеревня61°58'с.ш.45°36'в.д.P-38-080

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Чат по генеалогии Архангельской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Тимошинской волости
Дело по жалобе крестьянина дер. Фатьяновской Тимошинской волости Сольвычегодского уезда С. А. Самойлова о захвате у него земли крестьянином Иваном Самойловым. 1892 г. // Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Верхнетоемский муниципальный район, Двинское сельское поселение
11608422281д Фатьяновскаядеревня

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Тимошинская волость
Фатьяновская187¾22¾

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
8563Фатьяновская (Самылово), д. каз.при рч. Ерге.184½46½61316Сельское управление.
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