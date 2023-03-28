починок Кузькино, починок Кузькино, Соликамский уезд, Пермская губерния (на 1909) — Familio

Кузькино

Соликамский уезд, Пермская губерния (на 1909)

Статус
не существует
Тип
починок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Пермского края

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Егвинской волости

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Соликамский уезд, Егвинская волость
8) дер. Кузькина, при ключеЕгвинское общество72827Бывшие помещичьиПравославныеРусские1854

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
7521Кузькин, поч.при рч. Патрак-шоре, на прав. стор. рч. Егвы.26514½52013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close