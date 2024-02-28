деревня Русское Караево, деревня Русское Караево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Русское Караево

Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Жегаловская волость
1033. Караево, деревня бывшая владельческая и государственная, дворов 79, жителей 417, часовня, 7 постоялых дворов

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Темниковский район
85267Русское Караеводеревня54°41'43°14'N-38-039

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Находки

Где упоминается данное место
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По ходатайству уполномоченных от общества крестьян Тамбовской губернии Темниковского уезда, Жегаловской волости деревни Тювеевой, о сложении взыскиваемой с них недоимки в Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Темниковский муниципальный район, Русско-Караевское сельское поселение
89649472101д Русское Караеводеревня

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
Д. Русской Караевой45Семеновы177450

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
2567Русское Караево, д. вл.при колодцах.7741186189

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Темниковский уезд, Жегаловская волость
деревня Русское Тювеево«Темниковская» п.-т. отделение
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