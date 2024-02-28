село Лисанево-Душенькевичево, село Лисанево-Душенькевичево, Александрийский уезд, Херсонская губерния (на 1886) — Familio

Лисанево-Душенькевичево

Александрийский уезд, Херсонская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Душенькевическая волость
209. Душенькевичево, село бывшее владельческое, при речке Вершино Мурзинки, дворов 51, жителей 263, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православная Показать все

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Александрийский уезд
824Лисанево-Душенькевичево (Лисаневичевка), с. вл.при балке Мурзынке.253552135155Церковь православная 1. Этапный дом. Казарма для нижних чинов.
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