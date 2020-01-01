деревня Пувочяй, деревня Пувочяй, Varėnos rajono savivaldybė, Alytaus apskritis (на 2020) — Familio

Пувочяй

Varėnos rajono savivaldybė, Alytaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Литвы
Чат по генеалогии Литвы

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Меречская волость
Пугачи, д., спл. р. Пугачи, жит. 254 (134 м. 120 ж.), дес. 962,73, у. гор. 90 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Марцинканцы 7 в.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Alytaus apskritis, Varėnos rajono savivaldybė, Marcinkonių seniūnija
Puvočių k.

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