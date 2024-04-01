село Князево, село Князево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Князево

Пошехонский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Владенная запись дер. Князево Ериловской волости Пошехонского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 594.
Дело о выкупе земли по с. Князево Пошехонской волости и уезда крестьянами временнообязанными помещикам Хлудневым. 1880–1892 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 12 Показать все
Владенная запись на земельный надел селения Князево, Ериловской волости, Пошехонского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд 226. Опись 1. Д Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 1) 313, 576. Издание доступно онлайн на сайте Презид Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
4565Князево (Воздвиженское), с. каз. и вл.при рч. Печегде.327124057Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Пошехонский уезд, Ериловская волость
958. Князево, село бывшее государственное, дворов 5, жителей 27, церковь православная

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Ериловская волость
с. КнязевоV. Пеньковское общество384715волость 12, I—8Князевский приход
Пошехонский уезд, Пошехонская волость
с. КнязевоI. Общество № 1смотри № 47 [Ериловской волость]

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Пошехонский район
3777Князевосело58°31'с.ш.39°04'в.д.O-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Пошехонский муниципальный район, Пригородное сельское поселение
78634436181с Князевосело

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