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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Владенная запись дер. Князево Ериловской волости Пошехонского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 594.
Дело о выкупе земли по с. Князево Пошехонской волости и уезда крестьянами временнообязанными помещикам Хлудневым. 1880–1892 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 12 Показать все
Владенная запись на земельный надел селения Князево, Ериловской волости, Пошехонского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд 226. Опись 1. Д Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 1) 313, 576. Издание доступно онлайн на сайте Презид Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4565Князево (Воздвиженское), с. каз. и вл.при рч. Печегде.327124057Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
958. Князево, село бывшее государственное, дворов 5, жителей 27, церковь православная
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. КнязевоV. Пеньковское общество384715волость 12, I—8Князевский приход
с. КнязевоI. Общество № 1смотри № 47 [Ериловской волость]
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
3777Князевосело58°31'с.ш.39°04'в.д.O-37-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78634436181с Князевосело