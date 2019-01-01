село Куность, Белозерский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Куность

Белозерский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 1) 134. Издание доступно онлайн на сайте Президентс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Успенской Маэксовской церкви. Список архивных дел по п Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Чуриновская волость
377. Купость, село бывшее государственное, при реке Купесте, дворов 62, жителей 312, церковь православная, школа

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Белозерский уезд, Чуриновская волость
22Куность (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля348513916см.церковная службаБелозерский канал.река Куность.Смежен с селом Куность.
23Куность (с.)1-го стана, 3-го зем. уч.Куностьского109160236233469916+земледелиелесные заработкиБелозерский канал.река Куность.Церковь, церковно-приходская школа, 2 мелочные лавки, пивная лавка, казенная винная лавка
24Куностьская казарма (кзрм.)1-го стана, 3-го зем. уч.М. П. С.11112916см.стрж.Белозерский канал.река Куность.Смежна с селом Куность.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Белозерский район
36097Куностьсело60°01'с.ш.37°38'в.д.P-37-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Белозерский муниципальный район, Куностьское сельское поселение
19610448111с Куностьсело

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