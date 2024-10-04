деревня Бродовка, Борисовский район, Минская область (на 2021) — Familio

Бродовка

Борисовский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Борисовский уезд
Бродовка2Корсакова64312302

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Борисовский уезд, Кищино-Слободская волость
228. Бродавка, село бывшее владельческое, дворов 21, жителей 200, 2 церкви православных

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд, Кищино-Слободская волость
Бродовка, имение6913197198
Бродовка, село39161197198

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Борисовский район, Бродовский сельсовет
д Бродовка197

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Борисовский район, Пригородный сельсовет
д. Бродовка99

Мы используем куки для улучшения работы сайта.