село Нагайское, Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Нагайское

Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Предмет неопределённого назначения, не установлено. Источник: goskatalog.r Показать все
Предмет неопределённого назначения, не установлено. Источник: goskatalog.r Показать все
Монета китайская, 1111-1118 гг. Источник: goskatalog.ru
Монета китайская, 550-577 гг. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2726Наганское, с. вл.при рч. Моше.121863282279Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
С. Ногайское52Андр. Мих. Кайсаров2805361

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Нагайская волость
1011. Нагайское (Ногайское), село бывшее владельческое, при речке Моше, дворов 88, жителей 636, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, ла Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Нагайская волость
село Нагайское17735515291070347433896863сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Нагайская волость
Нагайское село5217при р. Моше11244037181112112волостн. правл.Церк. кам., шк. церк.-прих., бог., каз. вин. лавка и мелоч. лавка
Г. Хитровой влад. усадьба5218при р. Моше1582312112Нагайское
С. Нагайского усадьба церк. причта5219при р. Моше561112112волостн. правл.
Нагайские выс., Подков хут. тож д.5221при реке Калузинке11464288124154Нагайское

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