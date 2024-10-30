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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Предмет неопределённого назначения, не установлено. Источник: goskatalog.r Показать все
Предмет неопределённого назначения, не установлено. Источник: goskatalog.r Показать все
Монета китайская, 1111-1118 гг. Источник: goskatalog.ru
Монета китайская, 550-577 гг. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2726Наганское, с. вл.при рч. Моше.121863282279Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
С. Ногайское52Андр. Мих. Кайсаров2805361
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1011. Нагайское (Ногайское), село бывшее владельческое, при речке Моше, дворов 88, жителей 636, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, ла Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Нагайское17735515291070347433896863сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Нагайское село5217при р. Моше11244037181112112—волостн. правл.Церк. кам., шк. церк.-прих., бог., каз. вин. лавка и мелоч. лавка
Г. Хитровой влад. усадьба5218при р. Моше—1582312112—Нагайское
С. Нагайского усадьба церк. причта5219при р. Моше—561112112—волостн. правл.
Нагайские выс., Подков хут. тож д.5221при реке Калузинке11464288124154Нагайское