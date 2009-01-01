деревня Шапуры, Витебский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Шапуры

Витебский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Витебский уезд, Селютинская волость
19. Шипыры, деревня бывшая владельческая, дворов 8, жителей 80, церковь православная приписн.

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Витебский уезд, Селютская волость
7ШипырыдеревняРыбник, рекаСелютского, православногоСелютскому сельскому обществу15

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Витебский район, Октябрьский сельсовет
д Шапуры122

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Витебский район, Октябрьский сельсовет
д. Шапуры105

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