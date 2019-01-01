село Онон-Борзя, село Онон-Борзя, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Онон-Борзя

Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Нерчинский округ, Онон-Борзинское станичное общество
754Онон-Борзинская ст., стан. правл.Крестьянских дворов: 143. Остальных дворов: 5. Всех дворов: 148. 1096

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Забайкальская область, Нерчинский округ, Оноп-Борзинская станица
п. Онон-Борзинский

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Александрово-Заводский район
21089Онон-Борзясело51°04'117°19'M-50-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Александрово-Заводский муниципальный район, Онон-Борзинское сельское поселение
76604456101с Онон-Борзясело
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