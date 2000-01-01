село Шикаох, село Шикаох, Община Шикаох, Сюникская область (на 2022) — Familio

Шикаох

Община Шикаох, Сюникская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Армении

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Армянская ССР, Кафанский район, Шикахохский сельсовет
село Шикахох3772796

Список населённых пунктов Республики Армения на 2022 год

Название населённого пункта на русскомНазвание региона на армянскомНазвание населённого пункта на армянском
Сюникская область, Община Шикаох
село ШикаохՍյունիքի մարզՇիկահող գյուղ

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