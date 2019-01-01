деревня Арсеньева, деревня Арсеньева, Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Арсеньева

Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
604Арсеньево, д. вл.при колодцах.2624118580

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Паюсовская волость
Арсеньева (деревня)8Полозовские дворы Орловской губернии

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Болховский уезд, Паюсовская волость
6154АрсеньевадеревняРаспоповскийрч. ЦветыньВсего: 41. Крестьянского типа: 41.9912322238.420.32.7Отрада, М.-К. ж. д. : 18,1 км.п.-т. а. Дубовая Роща: 5,3 км.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Орловский район
291567Арсеньевадеревня53°07'с.ш.36°07'в.д.N-37-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Орловский муниципальный район, Жиляевское сельское поселение
54647407111д Арсеньевадеревня

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