деревня Мукаушова, деревня Мукаушова, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads (на 2021) — Familio

Мукаушова

Šķilbēnu pagasts, Balvu novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Люцинский уезд, Бальтиновская волость
36МукашеводеревняколодецБальтиновского, римско-католическогоШкелбанскому сельскому обществу1

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Balvu novads, Šķilbēnu pagasts
Mukaušova100109167ciemsEKS

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