деревня Осовница, деревня Осовница, Ивановский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Осовница

Ивановский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Осовницкая волость
370. Осовница, деревня бывшая владельческая, дворов 55, жителей 473, волостное правление (уездный город в 91 версте), питейный дом. В 10 верстах — Новошицы, винокуренный Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Осовницкая волость
деревня Осовница121559002936520892103419234

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Осовницкая волость
ОсовницаДеревня730759126Мотоль
ОсовницаИмение25759125Мотоль

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Ивановский район, Молодовский сельсовет
д Осовница228

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Ивановский район, Молодовский сельсовет
д. Осовница166

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